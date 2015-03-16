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محافظ القاهرة يستقبل سفراء لاتفيا وأذربيجان

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محافظ القاهرة يستقبل سفراء لاتفيا وأذربيجان محافظ القاهرة يستقبل سفراء لاتفيا وأذربيجان

محافظ القاهرة خلال استقبال السفير الاذربجانى

استقبل د. جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة بمكتبه السيدة السفيرة إيفتا سولكا سفيرة لاتفيا بالقاهرة ، تناول خلالها اللقاء رغبة دولة لاتفيا في التعاون مع في العديد من المجالات ومنها النقل العام وتطوير البنية التحتية.

كما رحب المحافظ بالتعاون مع السفارة في البدء في إطلاق مبادرة للترام في القاهرة و إطلاق مبادرة “أحب مصر – أحب الشوارع النظيفة خلال الفترة القادمة” .

كما استقبل المحافظ السفير شاهين عبد اللايف سفير أذر بيجان بالقاهرة إذ تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وأذر بيجان ،وكذلك بين القاهرة وباكو عاصمة أذر بيجان من خلال دراسة مقترح لاتفاقية تعاون بين العاصمتين ،وعرض  السفير بعرضه علي مسؤولي باكو خلال زيارته القادمة لأذربيجان.

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