سقوط 3 متهمين سرقوا 100 ألف جنيه من سيارة صاحب شركة بمدينة السلام

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 متهمين كونوا عصابة وسرقوا 100 ألف جنيه من سيارة صاحب شركة بمدينة السلام، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغاً من "أحمد.ع.ج" 42 سنة صاحب ومدير شركة للاستثمار والتسويق العقارى، أفاد فيه بقيام مجهولين بسرقة مبلغ 100 ألف جنيه من داخل سيارته رقم "ص ص ل 217" ماركة مرسيدس، لدى توقفها أمام مقر الشركة عمله، وأضاف بأن كاميرات المراقبة الخاصة بالشركة رصدت الجناة أثناء ارتكابهم الواقعة مستقلين سيارة ماركة BMW سوداء اللون، وأقر بعدم تحريره محضر بالواقعة وبتاريخ اليوم شاهد الجناة مستقلين السيارة.

على الفور انتقل ضابط مباحث القسم والقوة المرافقة، وتمكنوا من ضبطهم بإرشاد المجنى عليه، وتبين أنهم كل من "عمرو.أ.م" 35 سنة رئيس مجلس إدارة شركة، و"على.ع.م" 39 سنة عاطل، و"رضا.م.ع" 38 سنة عاطل، لدى استقلالهم السيارة سالفة الذكر ملك وقيادة الثالث وبحوزتهم مبلغ مالى 2285 جنيها.

وبمناقشتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة باستخدام السيارة المضبوطة عقب تتبع المجنى عليه بعد خروجه من البنك الأهلى فرع العبور، وأقروا بأن المبلغ المالى من متحصلات الحادث، وإنفاقهم باقى المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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المتهم الأول بتكوين عصابة لسرقة المواطنين بالسلام



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المتهم الثانى فى عصابة سرقة المواطنين بالسلام



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المتهم الثالث فى عصابة سرقة المواطنين