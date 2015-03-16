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هيئة المفوضين توصى برفض دعوى جمعية حقوقية تطالب بالحصول على منحة أمريكية

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هيئة المفوضين توصى برفض دعوى جمعية حقوقية تطالب بالحصول على منحة أمريكية هيئة المفوضين توصى برفض دعوى جمعية حقوقية تطالب بالحصول على منحة أمريكية
أوصت الدائرة الأولى بهيئة المفوضين برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة محمد الدمرداش اليوم الاثنين، برفض الدعوى رقم 45643 لسنة 66ق المقامة من حجاج أحمد بصفته رئيس جمعية البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار وزارة التضامن برفض المنحة الواردة لجمعيته من السفارة الأمريكية وقدرها 352 ألفا و498 دولارا لتنفيذ مشروع الدولة المدنية.

وأوضحت الهيئة فى تقريرها المعد من المستشار إبراهيم الزغبى، أن قانون الجمعيات الأهلية وإن كان قد أجاز الحصول على اموال من الخارج إلا أنه اشترط موافقة الوزارة المختصة (وزارة التضامن )على ذلك، وجعل تلك السلطة تقديرية للوزير المختص أو من ينوب محله وفقا لمقتضيات الأمور.

وأضافت الهيئة أن تلك المنح وإن كان فيها منافع للناس إلا أن فيها إثما أيضا قد تراه السلطة المختصة فقد يتم استغلالها فى غير الأنطة المخصصة لها.

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مصر 365