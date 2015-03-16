ضبط صاحب مطبعة فى عابدين بحوزته أختام منسوبة للشركة المصرية للاتصالات

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على صاحب مطبعة بحوزته أختام منسوب صدورها للشركة المصرية للاتصالات بدون تفويض من الجهات المختصة فى عابدين، وحُرِّرَ محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت أثناء مرور ضابط مباحث قسم شرطة عابدين وبصحبته القوة المرافقة بدائرة القسم، وتمكن من ضبط "مصطفى. ز. م" 50 سنة صاحب مطبعة، وبحوزته 7 أختام منسوب صدورها للشركة المصرية للاتصالات سنترالات: إمبابة، وبشتيل، وبولاق الدكرور، والوراق، وختم رئيس قسم المكتب الإدارى والسكرتارية لسنترال إمبابة، و4 أختام إقرارات بمحل الإقامة، وفقد بطاقات رقم قومى، وعدم سابقة الزواج، وماكينة لطباعة الاعلانات من الجهات المختصة.

وبمناقشة المتهم اعترف بطباعة الأختام والأكليشهات بدون تفويض، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.