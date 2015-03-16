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القبض على عاطلين أثناء شروعهما فى سرقة شقة بمقص حديدى فى مدينة نصر

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القبض على عاطلين أثناء شروعهما فى سرقة شقة بمقص حديدى فى مدينة نصر القبض على عاطلين أثناء شروعهما فى سرقة شقة بمقص حديدى فى مدينة نصر
سقط فى قبضة رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة عاطلين أثناء شروعهما فى سرقة شقة سكنية بمدينة نصر، باستخدام مقص حديدى بحوزتهما، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت أثناء مرور ضابط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول وبصحبته القوة المرافقة، تمكن من ضبط كلاً من "أحمد.م.ح" 38 سنة عاطل، و"علاء.ح.ح" 25 سنة عاطل، وبحوزتهما مقص حديدى، لدى شروعهما فى سرقة إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم بأسلوب قص القفل باستخدام المقص المضبوط بحوزتهما، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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