ضبط 17 ألف مخالفة مرورية متنوعة بالجمهورية خلال 24 ساعة

تواصل الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مصطفى درويش، بالتنسيق مع إدارات المرور بمختلف مديريات الأمن، حملاتها المرورية والانضباطية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية المصرى، بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لفرض الانضباط المرورى.

وتمكنت الإدارة العامة للمرور من خلال حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع، وعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة الماضية من ضبط 17002 مخالفة مرورية متنوعة ما بين السير عكس الاتجاه وبدون تراخيص وخطوط سير وبدون لوحات معدنية.

وتواصل الإدارة الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لفرض الانضباط المرورى بالشارع، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.