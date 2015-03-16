سقوط 3 متهمين بتصنيع منشطات جنسية وبحوزتهم مليون و100 ألف قرص بالموسكى

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 متهمين لتصنيع المنشطات الجنسية داخل مسكنهم بمنطقة الموسكى، وبحوزتهم ميلون و100 ألف قرص منشط جنسى، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الموسكى، مفادها قيام كل من "حمدى.ع.م" حارس، و"إبراهيم.ف.ا" سودانى الجنسية بائع، و"محمد.ف.إ" بائع، بتصنيع المنشطات الجنسية داخل مسكنهم، وعقب استصدار إذن من النيابة العامة تم ضبطهم، وبحوزتهم مليون ومائة ألف قرص منشط جنسى، وجوال بودرة جنسية يزن حوالى عشرة كيلو جرام، و2000 غلاف خاص بعلب المنشطات الجنسية، وخمسة وأربعون ألف سيجارة صينى مختلف الأنواع.

>وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع المنشطات الجنسية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وبدون تصريح من وزارة الصحة بقصد الاتجار وتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة، مستغلين شغف بعض المواطنين لشراء وإستخدام تلك الأنواع من المنشطات، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.