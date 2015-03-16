تقرير بريطانى : تزايد عدد الأطفال المعرضين للإصابة بمضاعفات السكر

16% فقط من الأطفال يهتمون بمتابعة السكر

أشار تقرير بريطانى جديد إلى تزايد عدد الأطفال المعرضين للإصابة بمضاعفات مرض السكر من النوع الأول، مؤكدا انهم قد يعانون من مضاعفات خطيرة على المدى البعيد كالعمى.

وفقا لموقع بى بى سى الإخبارى البريطانى فإن التقرير يحلل بيانات صادرة من المملكة المتحدة ويظهر زيادة عدد الحالات المصابة بالسكر خلال العام الماضى بنسبة كبيرة تزيد عن 1500 من حالات الإصابة تحت سن 25 سنة وهم جميعا معرضون للإصابة بالمضاعفات من أمراض القلب والعين والكلى، وأن 16% فقط من هؤلاء الأطفال يتابعون السكر بصورة جيدة عن طريق التحاليل الموصى بها.

نسبة التعرض للمضاعفات

وبتحليل الحالة الصحية للصغار المصابين كشف التقرير أن أكثر من 27% يعانون من ارتفاع ضغط الدم، بما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، و7% من علامات أمراض الكلى، و14% من العلامات المبكرة لمشاكل العيون، و25% من السمنة المفرطة، وكلها مشاكل خطيرة على المدى البعيد، مما يعنى ضرورة الاهتمام بالأطفال المصابين بالسكر قبل ظهور المضاعفات عليهم بصورة فعلية.

ويظهر التقرير أن النوع الثانى من السكر والذى يصاب به المرضى لمشكلات فى نظام حياتهم وبسبب مقاومة الإنسولين، يمكن أن يحدث فى الأطفال بنسبة تتجاوز 5% من حالات إصابة الأطفال بالسكر.

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