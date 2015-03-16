7 نصائح للوقاية من الزهايمر أهمها التأمل وتناول القرفة وعصير التفاح

الوقاية من الزهايمر..
>1.القرقة: أثبتت بعض الأبحاث الطبية أن تناول ملعقة صغيرة من القرقة قد يساهم فى الحد من إنتاج بروتينات المخ التى تحفز ظهور الأعراض الأولية للزهايمر.
2.تناول عصير التفاح:يعزز إنتاج أحد المواد الكيميائية فى المخ، والمرتبطة بتحسين القدرة على التعلم وتقوية الذاكرة وتعزيز المزاج العام، وهى كلها عوامل تحد من الإصابة بالزهايمر.
3.تناول القهوة:تتمتع القهوة بخواص مضادة للالتهابات، وكشفت بعض الدراسات أن تناول 3-5 فناجين من القهوة يومياً يحد من خطر الإصابة بالزهايمر بنسبة 65%.
4.التوسع فى علاقاتك الاجتماعية: والانشغال بزيارة الأقارب والأصدقاء يساهم فى تعزيز وظائف الإدراك ويحد من فرص الإصابة بالزهايمر.
التأمل وحمية البحر المتوسط يحميانك من الزهايمر
>5.حافظ على قوة إبصارك قدر الإمكان:لأن العين تعتبر مؤشر جيد للغاية عن كيفية عمل المخ وجودة الوظائف التى يؤديها، وكشفت الأبحاث أن التمتع بنظر قوى وعين صحية قد يحد من خطر الإصابة بالزهايمر بنسبة 63%.
6.التأمل:يحد من ضغط الدم المرتفع ويقلل الضغوط والتوتر والقلق الذى تتعرض له، وهو ما يعزز من تدفق الدم إلى المخ ويحد من مرض الزهايمر.
7. اتباع حمية البحر المتوسط: وذلك عن طريق تناول الأطعمة الورقية خضراء اللون والأسماك والفواكه والمكسرات يحد من فرص الإصابة بالزهايمر بنسبة 50%.
>- دراسة بريطانية: التواصل على الإنترنت يحمى كبار السن من أعراض الزهايمر