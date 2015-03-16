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7 نصائح للوقاية من الزهايمر أهمها التأمل وتناول القرفة وعصير التفاح

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7 نصائح للوقاية من الزهايمر أهمها التأمل وتناول القرفة وعصير التفاح 7 نصائح للوقاية من الزهايمر أهمها التأمل وتناول القرفة وعصير التفاح
الزهايمر من الأمراض الدماغية الخطيرة، والتى تصيب غالباً كبار السن، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز النصائح للوقاية من الإصابة بمرض الزهايمر، وذلك حسبما نشر مؤخراً بموقع "agingcare" الطبى الأمريكى، وهى تشمل:

الوقاية من الزهايمر..
>1.القرقة: أثبتت بعض الأبحاث الطبية أن تناول ملعقة صغيرة من القرقة قد يساهم فى الحد من إنتاج بروتينات المخ التى تحفز ظهور الأعراض الأولية للزهايمر.

2.تناول عصير التفاح:يعزز إنتاج أحد المواد الكيميائية فى المخ، والمرتبطة بتحسين القدرة على التعلم وتقوية الذاكرة وتعزيز المزاج العام، وهى كلها عوامل تحد من الإصابة بالزهايمر.

3.تناول القهوة:تتمتع القهوة بخواص مضادة للالتهابات، وكشفت بعض الدراسات أن تناول 3-5 فناجين من القهوة يومياً يحد من خطر الإصابة بالزهايمر بنسبة 65%.

4.التوسع فى علاقاتك الاجتماعية: والانشغال بزيارة الأقارب والأصدقاء يساهم فى تعزيز وظائف الإدراك ويحد من فرص الإصابة بالزهايمر.

التأمل وحمية البحر المتوسط يحميانك من الزهايمر
>5.حافظ على قوة إبصارك قدر الإمكان:لأن العين تعتبر مؤشر جيد للغاية عن كيفية عمل المخ وجودة الوظائف التى يؤديها، وكشفت الأبحاث أن التمتع بنظر قوى وعين صحية قد يحد من خطر الإصابة بالزهايمر بنسبة 63%.

6.التأمل:يحد من ضغط الدم المرتفع ويقلل الضغوط والتوتر والقلق الذى تتعرض له، وهو ما يعزز من تدفق الدم إلى المخ ويحد من مرض الزهايمر.

7. اتباع حمية البحر المتوسط: وذلك عن طريق تناول الأطعمة الورقية خضراء اللون والأسماك والفواكه والمكسرات يحد من فرص الإصابة بالزهايمر بنسبة 50%.


>- دراسة بريطانية: التواصل على الإنترنت يحمى كبار السن من أعراض الزهايمر

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