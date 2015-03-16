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محمود الصبيحى يبدأ عمله كوزير للدفاع اليمنى من عدن

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محمود الصبيحى يبدأ عمله كوزير للدفاع اليمنى من عدن محمود الصبيحى يبدأ عمله كوزير للدفاع اليمنى من عدن
بدأ اللواء محمود الصبيحى وزير الدفاع في اليمنية المستقيلة في ممارسة عمله كوزير في عدن ( جنوب البلاد )، حيث قام اليوم بتفقد مقر معسكر اللواء 39 مدرع بمديرية خور مكسر بعدن بمشاركة عدد من القيادات العسكرية .

وأوضح مصدر عسكرى لصحيفة "عدن الغد" الالكترونية أن الصبيحى تابع كل الاستعدادات القتالية فيه كما عقد اجتماعا مغلقا مع قيادات عسكرية بالعسكر.

وكان الصبيحى قد استطاع الهروب من الحصار الذى فرضته جماعة أنصار الله الحوثيين عليه في صنعاء وأجبرته على العمل معهم ، وقد وصل الى عدن مؤخرا واجتمع بالرئيس عبد ربه منصور هادى ، وقام بوساطة من أجل حل مشكلة العميد عبد الحافظ السقاف قائد قوات اأمن الخاصة في عدن الذى يرفض قرار إقالة الرئيس هادى له وقام الصبيحى اليوم بأول مهمة له كوزير وسط استعدادات فى الجنوب لتكوين نواة لقوة عسكرية لحماية المحافظات الجنوبية .
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