الكويت تستضيف مؤتمر المنظمات المانحة للشعب السورى 30 مارس

أعلنت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت عن استضافتها للمؤتمر الدولى الثالث للمنظمات غير الحكومية المانحة فى 30 مارس الجاري.

ويقام المؤتمر قبل يوم من استضافة دولة الكويت للمؤتمر الدولى الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنسانى فى سوريا برعاية أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال المدير العام للهيئة الخيرية سالم حمادة - فى تصريحات اليوم /الاثنين/ - "إن الهيئة وجهت دعوات إلى عشرات المنظمات المحلية والإقليمية والدولية للإعلان عن تعهداتها ومشاريعها وبرامجها الإغاثية خلال أعمال المؤتمر، موضحا أن الهيئة نجحت خلال المؤتمرين السابقين فى حشد الجهود وبناء الشراكات الاستراتيجية من أجل تخفيف معاناة اللاجئين السوريين فى دول الجوار لسوريا (الأردن ولبنان وتركيا)، إضافة إلى اللاجئين للعراق وأرمينيا والمشردين داخل سوريا".

>وأوضح أن الهيئة تواصلت مع الجمعيات الخيرية الكويتية للتشاور والتنسيق حول برامج ومشاريع المؤتمر، خاصة وأن الجمعيات الخيرية الكويتية تنضوى تحت لواء اللجنة الكويتية العليا للإغاثة برئاسة رئيس الهيئة الخيرية والمستشار بالديوان الأميرى ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية الدكتور عبد الله المعتوق، وعضوية رؤساء الجمعيات الخيرية.

>وأعرب حمادة عن أمله فى أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة والنتائج التى تحد من الأزمة السورية التى دخلت عامها الخامس دون أى حلول تلوح فى الأفق، مشيرا إلى أن الهيئة تستعد بهذه الترتيبات المكثفة لتنظيم المؤتمر بالتنسيق والتعاون مع الديوان الأميرى والعديد من الجمعيات الخيرية التى تتشارك مع الهيئة الخيرية فى معالجة تداعيات الأزمة الإنسانية فى سوريا.

>يذكر أن قيمة الالتزامات للمشاركين فى المؤتمر الدولى الثانى للمنظمات غير الحكومية المانحة لدعم الوضع الانسانى فى سوريا بلغت 2.4 مليار دولار، بينما بلغت فى المؤتمر الأول 183 مليون دولار، وبالنسبة لقيمة التعهدات المقدمة من الدول المشاركة فى المؤتمر الدولى الأول للمانحين لدعم الوضع الإنسانى فى سوريا، الذى عقد فى يناير 2013 بلغت نحو 1.5 مليار دولار، منها 300 مليون دولار من الكويت، فيما ارتفعت قيمة التعهدات فى مؤتمر المانحين الثانى إلى 2.4 مليار دولار، منها 500 مليون دولار قدمتها الكويت.

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