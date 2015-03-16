مدير أمن القاهرة يتفقد قاعة أكاديمية الشرطة قبل جلسة التخابر مع قطر

قام منذ قليل اللواء "أسامة بدير" مدير أمن القاهرة، بتفقد قاعة المحكمة المُنعقدة بأكاديمية الشرطة، حيث تجرى اليوم محاكمة مرسى وآخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، وحرص أفراد تأمين المحكمة والعاملين فيها على تحية مدير الأمن الذى غادر القاعة سريعاً بعد الاطمئنان على الحالة الأمنية .

وفى سياق متصل، تشهد قاعة المحكمة تواجداً لمحامى الدفاع ومتهمى القضية المودعين بقفص المحكمة بانتظار إيداع "مرسى" القفص المٌخصص له والمجاور لقفص باقى المتهمين.

ومن المٌقرر أن تٌخصص جلسة اليوم التى تعقدها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار " محمد شيرين فهمى " لاستكمال فض الأحراز فى القضية .

وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.