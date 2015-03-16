حبس مسئول مصنع منظفات يعمل دون ترخيص بـ15 مايو 4 أيام

أمر المستشار شريف أشرف رئيس نيابة الحوادث الكلية بمحكمة جنوب القاهرة، بحبس مسئول مصنع منظفات يعمل بدون ترخيص أربعة أيام على ذمة التحقيقات بمنطقة 15 مايو.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قبل وقت سابق من ضبط مسئول مصنع منظفات يعمل بدون ترخيص بـ15 مايو.

كان اللواء أسامة بدير مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارا يفيد بضبط عاشور س، مسئول عن مصنع منظفات غذائية بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لإدارته المصنع بدون ترخيص من وزارة الصناعة مستخدما خامات مجهولة المصدر وضبط بحوزته 4.378 طن مستلزمات إنتاج الصابون.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.