بالصور.. إيران في انتظار عيد النيروز

كتب – كريم مجدي:

في آخر يوم في شهر آسفند في التقويم الإيراني، تشهد إيران نشاط مختلف، حيث يقوم الشعب الإيراني للاستعداد بالاحتفال بعيد “نوروز”، أو النيروز، وفي هذا اليوم يقوم الناس بإضفاء طابع خاص، كل شخص حسب مقدرته، حيث يقوم البعض بتزيين المنازل وإعداد السفرة ليلة العيد والتي تكون في هذا اليوم مشتملة على السمك والمكسرات والمخبوزات، كما يقوم الناس بشراء الملابس الجديدة.

و“نوروز” هي كلمة فارسية و يقال أيضاً إن مصدرها كردي، وهي كلمة مركبة من “نو”: بمعنى جديد، و”روز ” ويعنى يوم، فيصبح معنى الكلمتين معاً “اليوم الجديد”. يتصادف قدوم عيد النيروز مع بداية فصل الربيع ويقابل بالتاريخ الميلادي 21 آذار مارس وهو أول أيام السنة الشمسية.

وهناك عدة دول وشعوب شرقية تحتفل بهذا العيد من بينها إيران، تركيا، وأفغانستان وبعض دول آسيا الوسطى والشعب الكردي، ولكل شعب طريقة معينة وتقاليد محددة بعضها التزم بكثير من الطقوس التقليدية القديمة وأخرى أعطت هذا العيد صبغة إسلامية أو بمعنى آخر، قيدته إلى حد كبير بضوابط الدين الإسلامي.

يذكر أن هذا العيد يرمز في أساسه للصراع بين قوى الظلام والنور، أو الفضيلة والرذيلة أو بمفهوم أكثر شمولية للصراع بين الخير والشر و ينسب بداية النيروز إلى عصور ما قبل التاريخ و تحديداً إلى العصر الأخميني بينما ينسبه البعض إلى الملك الفارسي جمشيد بن طهمورث وهو شخصية يضعه الفرس في مقابل نبي الله سليمان عليه السلام ويرون أنه كان يتمتع بنفس القدرات التي وهبها الله للنبي سليمان مثل السيطرة على الجن ونحو ذلك.

وقبل آخر يوم في شهر أسفند في التقويم الإيراني، رصد الموقع الإيراني “راديو فردا” مظاهر الاحتفال لهذا اليوم من خلال هذه الصور.