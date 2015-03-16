اليوم.. أولى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بتعذيب وذبح الكلب ماكس

تنظر محكمة جنح مستأنف شبرا الخيمة، اليوم الاثنين، أولى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بتعذيب وذبح الكلب ماكس، وهم محمد حمدى محمد وعمرو إبراهيم عطا وأحمد عزت عبد الحميد وصاحب الكلب نادر محمد يحيى "هارب"، والمحكوم عليهم بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لـ3 متهمين حضوريا وغيابيا على رابع، حيث تم قبول الاستئناف للمتهمين الحاضرين فقط.

وقال نشأت عمر، محامى المتهمين، إن الطلب الأساسى للدفاع اليوم هو رد هيئة المحكمة فى هذه القضية ونظرها أمام هيئة أخرى متوقعاً التأجيل لجلسة أخرى بشكل كبير.