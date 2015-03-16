ضبط مسئولى مستودعين بالمنوفية لبيعهم 140 أسطوانة غاز فى السوق السوداء

تمكنت مباحث التموين بالمنوفية من ضبط 140 أسطوانة غاز بمستودعين بمركز قويسنا بالمحافظة، وذلك قبل بيعهم فى السوق السوداء تم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين يفيد بتحرير القضية رقم 5737 جنح مركز قويسنا لسنة 2015 ضد "مناع.أ" مسئول عن مستودع غاز بناحية قرية الرمالى مركز قويسنا لقيامه بالتصرف فى 90 أسطوانة غاز سعة 25 كجرام.

كما تم تحرير القضية رقم 5749 جنح مركز قويسنا لسنة 2015 ضد "رضا.م" مسئول عن مستودع غاز بناحية كفور الرمل مركز قويسنا لقيامه بالتصرف فى عدد (50) أسطوانة غاز سعة 25 كجرام.

كما لقى طفل بقرية طفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية مصرعه، وذلك إثر سقوطه بترعة حال قيام باللهو واللعب أمام منزله تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارًا من الرائد نصر القارح رئيس مباحث مركز تلا يفيد بمصرع محمد هانى عبد الرسول 4 سنوات ومقيم بقرية طفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية وذلك إثر سقوطه بترعة حال قيام باللهو واللعب أمام منزله تم نقله إلى المستشفى وبتويع الكشف الطبى تبين أن سبب الوفاة أسفكسيا الغرق تم تحرير محضر بالواقعة برقم 1635 إدارى مركز تلا وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما شنت اليوم مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، تحت إشراف اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، واللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية، والتى أسفرت عن ضبط 8 متهمين، هاربين من أحكام قضائية فى جنايات مخدرات وحيازة بمراكز شبين الكوم، الباجور، قويسنا، قسم شبين الكوم هاربين من أحكام فى جنايات حيازة مخدرات وحيازة سلاح بدون تراخيص بينهم هارب من المؤبد أيمن عبد الباسط عبد المنعم ومقسم بمحافظة الشرقية فى جناية سرقة وسلاح.

وتمكنت مباحث مركز بركة السبع بالمنوفية من ضبط عاطلين، وذلك لقيامهم بسرقة سيارة من فرد تحت تهديد السلاح وتقييده والتعدى عليه بالضرب حال قيامه بتوصيلهما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد الضبع رئيس مباحث مركز بركة السبع يفيد بضبط كل من جبار عواد على 28 عاما عاطل ومسجل خطر سرقات عامة، "محمد.أ" 22 عاطل وذلك لقيامهم بسرقة سيارة من عمرو طه محمد 21 عاما ومقيم بقرية الكوم الأحمر تحت تهديد السلاح وتقييده والتعدى عليه بالضرب حال قيامه بتوصيلهما وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما السيارة المبلغ بسرقتها وفرد خرطوش تم تحرير محضر بالواقعة 5509 جنح مركز بركة السبع وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز الباجور بالمنوفية من ضبط عاطل وبحوزته 7 كيلو بانجو و900 جرام حشيش تم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد سامح العنتبلى رئيس مباحث مركز الباجور يفيد بورود معلومات لوحدة مباحث مركز شرطة الباجور.. تفيد قيام المدعو "صبرى.ع.ع.ع" 45 عاما عاطل بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها بين المتعاطين بدائرة المركز عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم "وبحوزته الآتى (سلاح نارى "فرد خرطوش"، 4 طلقات، عدد 19 طلقة عيار 7.62 ×39، (54) قطعة من جوهر الحشيش تزن 900 جرام، (87) لفافة لنبات البانجو المخدر تزن 7 كيلو جرامات، كمية من بذور نبات الأفيون المخدر، سلاح أبيض "سكين"، مبلغ مالى قدره 1175 جنيها، هاتف محمول)

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3927 جنح مركز الباحور لسنة 2015 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.