حبس متهم 4 أيام لتلاعبه فى أسعار أسطوانات البوتاجاز بمنشأة ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر برئاسة المستشار محمد أبو المعالى، بحبس المتهم ببيع أسطوانة البوتاجاز، بأزيد من السعر الرسمى أربعة أيام على ذمة التحقيقات معه.

وكانت وردت معلومات لدائرة قسم منشأة ناصر، تفيد بأن شخصا يقوم ببيع أسطوانة البوتاجاز، فتم إعداد التحريات اللازمة التى أكدت صحة الواقعة.

وتمكن ضباط إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط "سيد.م.س" 29 سنة موزع أسطوانات بوتاجاز تجارية، لقيامه ببيع أسطوانات الغاز بسعر أعلى من السعر الرسمى وضبط بحوزته 140 أسطوانة بوتاجاز تجارية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.