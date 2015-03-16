ضبط متعهد أفراح بحوزته بندقيتين آليتين لاستخدامها فى خلافات مع آخرين بكمين السلام

تمكن ضباط إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينون بكمين السلام وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط "سامح.أ.أ" 33 سنة متعهد أفراح وبصحبته آخر فر هارباً أثناء الضبط، وذلك لدى استقلالهما السيارة رقم "ع س ط 562" ماركة ماتريكس - ملك شقيقه - وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 2 سلاح نارى ( 2 بندقية إلى غير مبلغ بسرقتهما).

وبمواجهته اعترف بأن المضبوطات ملك الهارب ويدعى "أحمد.ع.إ" والذى يعتزم استخدامهما فى التعدى على آخرين لخلافات حول قطعة أرض متنازع عليها كائنة بدائرة قسم شرطة المرج، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.