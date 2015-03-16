الأمن العام يضبط 345 قطعة سلاح و240 تاجر مخدرات خلال 24 ساعة

استكمل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، حملاته الأمنية الموسعة التى تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، من تُجّار المخدرات والأسلحة، والهاربين من تنفيذ الأحكام، وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الخطرة ممن يروعون المواطنين.

وأسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بجميع محافظات الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 123 قطعة سلاح نارى عبارة عن 23 بندقية آلية و2 بندقية رصاص و36 بندقية خرطوش و8 طبنجات و54 فرد محلى الصنع و968 طلقة نارية مختلفة الأعيرة وضبط 211 قطعة سلاح أبيض.

ونجحت الحملات فى ضبط 240 متهما فى قضية مخدرات وتم ضبط بحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 43,705 كيلو وكمية من مخدر الحشيش وزنت 7,214 كيلو وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1,726 كيلو وكمية من مخدر الأفيون وزنت 179 جراما و53281 قرصا مخدرا.

كما تم ضبط 5 تشكيلات عصابية ضموا 14 متهما ارتكبوا 8 حوادث سرقة متنوعة، وضبط هارب من سجن أبو زعبل فى أحداث يناير 2011 و(76) متهما هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، و4 مراقبين هاربين وضبط 11 متهما وبحوزتهم (11 قطعة سلاح أبيض) وضبط 875 دراجة بخارية مخالفة وضبط 5 سيارات مُبلغ بسرقتها.