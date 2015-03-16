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ضبط تشكيل عصابى وبحوزته 18 كيلو بانجو وبندقية آلية و15 طلقة بأسوان

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ضبط تشكيل عصابى وبحوزته 18 كيلو بانجو وبندقية آلية و15 طلقة بأسوان ضبط تشكيل عصابى وبحوزته 18 كيلو بانجو وبندقية آلية و15 طلقة بأسوان
تمكنت مباحث مركز كوم أمبو بأسوان، اليوم الاثنين، من ضبط 3 أشخاص كونوا تشكيلاً عصابياً للاتجار فى المواد المخدرة.

تلقى اللواء محمد مصطفى عبد العال مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية، يفيد بوصول معلومات لضباط مباحث مركز كوم أمبو عن قيام ثلاثة أشخاص من العناصر الخطرة سبق اتهامهم فى عدد من القضايا، بتخزين كمية من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار.

كلف العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث مديرية أمن أسوان، العقيد محمد عبد اللاه رئيس فرع البحث شمال أسوان، بتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة لضبط المتهمين والمواد المخدرة.

ونجحت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة كوم أمبو، برئاسة الرائد هانى أبو علم ومعاونة النقيب محمود شعير، والنقيب محمد مخيمر، والنقيب محمد إدريس، من ضبط المتهم "مصطفى.أ" وشهرته (فيسو)، والمطلوب ضبطه فى عدد 2 قضايا شروع فى قتل، والمتهم "محمود.أ" والمطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة سرقة، والمتهم "محمد.ج" وذلك لحيازتهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 18 كيلو جراما، وسلاح نارى عبارة عن بندقية آلية والخزينة الخاصة بها، وعدد 15 طلقة من ذات العيار.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365