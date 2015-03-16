النيابة تحقق مع تشكيل عصابى لبيع المخدرات بمنطقة مصر القديمة

تباشر نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار تامر العربى، التحقيق مع تشكيل عصابى متخصص فى تجارة المخدرات.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما وردت معلومات لقسم شرطة مصر القديمة، تفيد بأن هناك عددا من الأشخاص المسجلين يتاجرون فى المخدرات، وبالفعل أكدت تحريات ضباط المباحث صحة البلاغ، وتبين أنهم تشكيل عصابى متكامل مكون من 7 أفراد مختلفين فى الأعمار بزعامة شخص شهرته "فارس بكيزة"، وأحدهم يراقب الطرق وآخر يحمل السلاح للدفاع عنهم، و5 يقومون بعملية البيع، فتم إعداد الأكمنة اللازمة لضبط المتهمين، عقب الحصول على إذن النيابة العامة، وتم تحرير محضر بذلك.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على كافة المتهمين، وكان بحيازتهم 3 مطاوى، وفرد خرطوش، و3 ترب حشيش، و1000قرص ترامادول، و8050 جنيها.