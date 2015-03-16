أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الولايات المتحدة شريك إستراتيجي ونتطلع أن تشهد علاقتنا معها إنطلاقة جديدة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي عاهل الأردن بواشنطن قبل لقاء الملك عبد الله مع ترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تحقق مع تشكيل عصابى لبيع المخدرات بمنطقة مصر القديمة

Google+ Print
النيابة تحقق مع تشكيل عصابى لبيع المخدرات بمنطقة مصر القديمة النيابة تحقق مع تشكيل عصابى لبيع المخدرات بمنطقة مصر القديمة
تباشر نيابة القديمة برئاسة المستشار تامر العربى، التحقيق مع تشكيل عصابى متخصص فى تجارة المخدرات.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما وردت معلومات لقسم شرطة مصر القديمة، تفيد بأن هناك عددا من الأشخاص المسجلين يتاجرون فى المخدرات، وبالفعل أكدت تحريات ضباط المباحث صحة البلاغ، وتبين أنهم تشكيل عصابى متكامل مكون من 7 أفراد مختلفين فى الأعمار بزعامة شخص شهرته "فارس بكيزة"، وأحدهم يراقب الطرق وآخر يحمل السلاح للدفاع عنهم، و5 يقومون بعملية البيع، فتم إعداد الأكمنة اللازمة لضبط المتهمين، عقب الحصول على إذن النيابة العامة، وتم تحرير محضر بذلك.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على كافة المتهمين، وكان بحيازتهم 3 مطاوى، وفرد خرطوش، و3 ترب حشيش، و1000قرص ترامادول، و8050 جنيها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري

مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري

مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر

مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر

مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب

مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب

مساء dmc - أسامة كمال :إعلان أمريكا إن مصر دولة آمنة على عكس تركيا ومصر لن تتقدم إلا بالإقتصاد

مساء dmc - أسامة كمال :إعلان أمريكا إن مصر دولة آمنة على عكس تركيا ومصر لن تتقدم إلا بالإقتصاد