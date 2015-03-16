إخلاء سبيل متهمين بإطلاق نار على آخر بكفالة 10 آلاف جنيه بسوهاج

أمر المستشار مؤمن محمد رئيس محكمة جنح مركز سوهاج وسكرتارية ناصر عز الدين، بإخلاء سبيل المتهمين "محمد.ع" و"خالد.ع" بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما بعد اتهامها بإطلاق النار على المجنى عليه "محمد.ش" بسبب خلافات سابقة بينهما.

بدأت الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج بلاغا بإصابة المجنى عليه بطلق نارى، وكشفت تحريات المباحث أن المجنى عليه تشاجر مع شقيق المتهم الأول، مما أثار حفيظته وقرر تأديب المجنى عليه فاستعان بالمتهم الثانى وقاما بالتعدى عليه فى مشاجرة بينهما وأطلقا عليه النار.

تم القبض على المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنح والتى قررت إخلاء سبيلهما بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما.