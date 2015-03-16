بدء إعادة محاكمة 16 متهمًا فى "أحداث مجلس الوزراء"

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، إعادة محاكمة 16 متهمًا، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، حيث دخل المتهمون قفص الاتهام الزجاجى، وتم إثبات حضورهم.

الجدير بالذكر أن المحكمة قضت فى فبراير الماضى بمعاقبة 229 متهماً "غيابياً" بالسجن المؤبد"، إلى جانب معاقبة 39 متهماً "أحداث" بالسجن لمدة 10 سنوات، إلى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين.

كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب.