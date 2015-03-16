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مضادات التجلط تساعد على تقليل وفيات أمراض القلب

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مضادات التجلط تساعد على تقليل وفيات أمراض القلب مضادات التجلط تساعد على تقليل وفيات أمراض القلب
كثيرا ما يصف الأطباء تناول العقاقير المضادة للتجلط لمرضى القلب والمعرضين للجلطات على المدى الطويل، وأشهر هذه العقاقير جرعة يومية قليلة من الأسبرين والمعروفة باسم "أسبرين الأطفال".

العقار يقلل من الإصابة بالنوبات القلبية


>لكن وفقا لموقع هيلث داى الطبى الأمريكى فإن دراسة أمريكية جديدة كشفت أن عقار "بريلينتا" أحدث العقاقير المضادة للتجلط من الممكن أن يفيد على المدى الطويل فى الوقاية من الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، ويقلل الوفيات المرتبطة بأمراض القلب.

الجرعة الأقل من العقار تقدم حماية أعلى


>قاد الدراسة بروفيسور مارك ساباتين أستاذ القلب فى مستشفى بريجهام للنساء فى كلية طب هارفارد فى بوسطن، وشملت تتبع أكثر من 21 ألف شخص من الناجين من النوبات القلبية على مدى الثلاث سنوات الأخيرة، وذلك فى 31 ولاية أمريكية مختلفة، وخلال الدراسة استبدل الباحثون "أسبرين الأطفال" بعقار "بريلينتا بمقدار" 60 ملجم مرتين يوميا، وجرعة 90 ملجم مرتين يوميا وعقار آخر وهمى.

وكشفت الدراسة انخفاض الوفيات المرتبطة بالقلب فى المجموعة التى تتناول عقار "بريلينتا بجرعة 90 ملجم" بمقدار 15% وانخفاض الوفيات مع تناول عقار "بريلينتا بجرعة 60 ملجم" بمقدار 16%، وذلك مقارنة بالمجموعة التى تتناول العقار الوهمي، كما أوصت الدراسة بتناول العقار بجرعة 90 ملجم على مرتين يوميا لعلاج متلازمة انسداد الشريان التاجى الحاد، والتى تعد أحد أمراض القلب.

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