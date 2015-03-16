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قائد عسكري: العراق بحاجة لمساعدة الجيش الأمريكي لتحرير تكريت

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قائد عسكري: العراق بحاجة لمساعدة الجيش الأمريكي لتحرير تكريت قائد عسكري: العراق بحاجة لمساعدة الجيش الأمريكي لتحرير تكريت

الجيش العراقي

صرح قائد كبير في الجيش العراقي الاثنين ان العراق بحاجة إلى قوات امريكية لمساعدة القوات العراقية في عمليات تحرير قضاء تكريت من سيطرة تنظيم داعش.

وقال الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي قائد عمليات صلاح الدين الذي يشرف على العمليات الميدانية في محاور تكريت في تصريحات للصحفيين “إن عدم تمكن القوات العراقية من دخول مدينة تكريت كان بسبب عدد من المعطيات التي فرضها عناصر داعش على وضع المعركة والتي تحاول القوات العراقية تجنبها من اجل عدم الحاق الاذى بالمواطنين وكذلك زراعة الاف العبوات الناسفة على مختلف مداخلها”.

واضاف “ان القوات الامريكية تمتلك تقنيات متقدمة لتحديد الاهداف سواء عن طريق الطائرات او الاجهزة الارضية التي تمتلكها فضلا انها تمتلك وسائل الرد الدقيقة التي يمكنها ان تقلص مدة اقتحام المدينة وتطهيرها وتقلل الخسائر الى حد بعيد”.

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