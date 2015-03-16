ضبط سائق وبحوزته “لاب توب” ومبلغ مالي مبلغ بسرقته بالوادي الجديد

تلقى اللواء نبيل العشرى مدير امن الوادى الجديد بلاغًا من مركز شرطة الداخلة من المواطن “م س ع” 26 سنة،​ مهندس زراعي باكتشافة سرقة جهاز لاب توب​​ و​ فلاش ميموري ​​و​ مبلغ 3000 جنيه من مسكنه ،واتهم المدعو “م ر م أ” 26 سن​ة ​سائق ومقيم محافظة البحيرة بارتكاب الواقعة.

وتم إعداد أكمنه بالطرق والدروب إذ تمكن الكمين بدائرة مركز شرطة باريس من ضبطه وبحوزته المسرقات ومبلغ مالي 225 جنيه.

وبمواجهته أقر بارتكابه واقعة السرقة، وأنكر سرقته للمبلغ المالي المبلغ عنه ،وتحرر عن الواقعه المحضر رقم 446 جنح الداخلة لسنة 2015م ،وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.