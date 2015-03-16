أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الولايات المتحدة شريك إستراتيجي ونتطلع أن تشهد علاقتنا معها إنطلاقة جديدة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي عاهل الأردن بواشنطن قبل لقاء الملك عبد الله مع ترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط سائق وبحوزته “لاب توب” ومبلغ مالي مبلغ بسرقته بالوادي الجديد

Google+ Print
ضبط سائق وبحوزته “لاب توب” ومبلغ مالي مبلغ بسرقته بالوادي الجديد ضبط سائق وبحوزته “لاب توب” ومبلغ مالي مبلغ بسرقته بالوادي الجديد

ضبط لاب توب

تلقى اللواء نبيل العشرى مدير امن الوادى الجديد بلاغًا من مركز شرطة الداخلة من المواطن “م س ع” 26 سنة،​ مهندس زراعي باكتشافة سرقة جهاز لاب توب​​ و​ فلاش ميموري ​​و​ مبلغ 3000 جنيه من مسكنه ،واتهم المدعو “م ر م أ” 26 سن​ة ​سائق ومقيم محافظة البحيرة بارتكاب الواقعة.

وتم إعداد أكمنه بالطرق والدروب إذ تمكن الكمين بدائرة مركز شرطة باريس من ضبطه وبحوزته المسرقات ومبلغ مالي 225 جنيه.

وبمواجهته أقر بارتكابه واقعة السرقة، وأنكر سرقته للمبلغ المالي المبلغ عنه ،وتحرر عن الواقعه المحضر رقم 446 جنح الداخلة لسنة 2015م ،وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا