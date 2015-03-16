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فوكس نيوز: وفاة 3 أمريكيين بسبب الآيس كريم

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فوكس نيوز: وفاة 3 أمريكيين بسبب الآيس كريم فوكس نيوز: وفاة 3 أمريكيين بسبب الآيس كريم
مع اقتراب بشائر الصيف، تعد المثلجات أهم الأطعمة فى الصيف، والمشكلة لا تكمن فى التهابات الحلق والإصابة بنزلات البرد، ففى الولايات المتحدة الأمريكية توفى 3 أفراد من ولاية كنساس بسبب تناولهم لـ"آيس كريم" ملوث، وهى المرة الأولى فى تاريخ الشركة المنتجة على مدى 108 أعوام من العمل.

مصدر العدوى معمل ألبان الشركة


>وفقا لموقع فوكس نيوز فإن 5 أشخاص أصيبوا بعدوى بكتريا "ليستريا" وذلك بعد تناول عبوات "آيس كريم" خرجت جميعها من خط إنتاج واحد فى معمل ألبان الشركة، وقد أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنه بالتحليل تم العثور على البكتريا فى عينات من منتجات الشركة فى خط الإنتاج هذا، وتؤكد الإدارة وفاة 3 من المصابين بسبب مضاعفات المرض.

أعراض داء الـ"ليستريا"


>يقول الخبراء أن داء الـ"ليستيريا" أحد أخطر الأمراض التى تنتقل بالغذاء، وتصيب فى أغلب الأحيان الحوامل والأطفال حديثى الولادة وكبار السن، والأفراد الذين يعانون من ضعف المناعة كمرضى السرطان، ويمكن أن يتسبب فى أعراض التسمم الغذائى كالحمى وآلام العضلات والقىء والمغص والإسهال، ويمكن أن يصل الأمر إلى تسمم الدم، والتأثير على الجهاز العصبى المركزى والتهاب أغشية المخ، وتوقف التنفس، ويمكن أن تصل الفترة ما بين العدوى وظهور الأعراض إلى شهرين، ويمكن علاجها بالمضادات الحيوية.

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