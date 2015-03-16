ضبط 12 شخصًا من طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية بالمراغة في سوهاج‎

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط 12 شخص من طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية وقعت بناحية الوقدة دائرة مركز المراغة بسبب خلاف علي قطعة أرض.

وكان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي إخطارًا من مركز شرطة المراغة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية الوقدة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص ،تبين وقوع مشاجرة بين كل من “محمد علام عبد الرحمن أبو طالب” 49 سنة حاصل علي دبلوم

> و”محمد شعبان علي حسن” 55 سنة عامل و”حسام عبد العال محمود حسن” 28 سنة حاصل علي دبلوم و”إبراهيم عبد العال محمود حسن” 18 سنة طالب ويقيمون بذات الناحية.

> وضم الطرف الثانى من المشاجرة كل من “مرتضي محمد علي السيد” 65 سنة عامل ،و”عبد الحفيظ محمد محمود علي” 71 سنة بالمعاش، و”صابر مرسي محمود علي” 52 سنة مشرف نشاط ، و”هيثم عبد الحفيظ محمد محمود” 21 سنة طالب، و”مصطفي مرتضي محمد” 25 سنة عامل ، و”محمد مرتضي محمد” 25 سنة عامل، و”محمد صابر مرسي” 16 سنة طالب ، و”وليد حربي محمد” 21 سنة ويقيمون بناحية الغريزات دائرة المركز .

يشار إلى أن سبب المشاجرة خلاف علي قطعة أرض،وتم ضبط طرفـي المشاجرة.

وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب ،واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإشعال النيران فـي عشه مقامة علي الأرض المتنازع عليها وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحيازتهم فـي الهواء بقصد التهديد.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وضبط السلاح المستخدم،وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة ،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1131 إداري المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.