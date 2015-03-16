ضبط 23طن جبنة رومى وملح طعام مجهولة المصدر و1239مخالفة مرورية بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مصنع جبن رومى "بدون ترخيص" لقيامة بإدارة المصنع بدون ترخيص واستخدام ملح طعام مجهول المصدر وتم ضبط كمية ( 13 ) طن جبن رومى، ( 10 ) أطنان ملح طعام مجهول المصدر، وتحرر المحضر 5600/2015 جنح مركز إيتاى البارود.

كما تم ضبط سائق دراجة بخارية "تروسيكل " لقيامة بتجميع كمية ( 2955 ) رغيف خبز بلدى مدعم لإعادة بيعه بالسوق السوداء وتحرر المحضر 3978/2015 جنح مركز إيتاى البارود.

وتم ضبط صاحب مكتبة كائنة بمدينة إيتاى البارود.. لحيازته عدد ( 936 ) صاروخ ألعاب نارية محظورة وتحرر المحضر 5991/2015 جنح مركز إيتاى البارود.

وأخيرا تم ضبط صاحب مكتبه كائنة بمدينة إيتاى البارود.. لحيازته عدد ( 387 ) صاروخ ألعاب نارية محظورة، وتحرر المحضر 5990/2015 جنح مركز إيتاى البارود.

من ناحية أخرى قاد اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة حملة أمنية مكبرة اليوم، استهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث عن ضبط 11 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية بينهم 4 بنادق آلية وخرطوش بالإضافة إلى كمية كبيرة من المخدرات، كما تم ضبط 76 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1239 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصـة قيـادة.

وفى ذات السياق تمكنت الحملة من ضبط سيارة مبلغ بسرقتها.

شارك فى الحملة اللواء نبيل عبد الفتاح نائب مدير أمن البحيرة والعميد هشام والى، مدير المرور، والمقدم محمد قمرة رئيس مباحث تنفيذ الأحكام والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث.