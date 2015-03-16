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مركز بنغازى الطبى: تسلمنا 398 قتيلا خلال يناير وفبراير جراء الاشتباكات

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مركز بنغازى الطبى: تسلمنا 398 قتيلا خلال يناير وفبراير جراء الاشتباكات مركز بنغازى الطبى: تسلمنا 398 قتيلا خلال يناير وفبراير جراء الاشتباكات
أعلن مركز بنغازى الطبى أنه تسلّم 398 قتيلا خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين جراء الاشتباكات بالمدينة. وقال المركز- فى بيان له- "إن حالات القتل تنوعت ما بين الأعيرة النارية وشظايا المقذوف أو سقوط القذائف بشكل عشوائى جراء الاشتباكات بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازى".

وأوضح المركز أن مصادر وصول القتلى للمركز الطبى تعددت، حيث جاء فريق إدارة البحث عن الجثث بالهلال الأحمر الليبى فى المقدمة، فيما جاء البقية عبر المتطوعين بالمركز أو المواطنين العاديين.
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