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رئيس الوزراء الإسرائيلى: لن أسمح بتقسيم القدس ولا بأى تنازلات

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رئيس الوزراء الإسرائيلى: لن أسمح بتقسيم القدس ولا بأى تنازلات رئيس الوزراء الإسرائيلى: لن أسمح بتقسيم القدس ولا بأى تنازلات
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن حكومة مستقبلية برئاسته لن تسمح بتقسيم القدس، ولن تقدم تنازلات، ولن توافق على أى انسحاب.

ونقل راديو (صوت إسرائيل) اليوم الاثنين، عن نتنياهو قوله "إننى ملتزم بضمان مستقبل إسرائيل، لافتا إلى أنه عندما يحدق بالاسرائيليين تهديد وجودى فعلى رئيس الوزراء المواجهة".

وأضاف أن أموالا طائلة تتدفق من خارج إسرائيل بهدف واحد وهو استبدال حكم الليكود برئاسته لتتولى زمام الأمور حكومة يسارية برئاسة تسيبى ليفنى ويتسحاق هرتسوج.
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