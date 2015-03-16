سامح شكرى: المؤتمر الاقتصادى انتهى بنجاح

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد.. مصر المستقبل" انتهى بنجاح أمس بمدينة شرم الشيخ، معربا عن تمنياته فى نجاح القمة العربية التى ستعقد بعد أيام فى مدينة السلام شرم الشيخ برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى وحضور ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية.

وأضاف شكرى على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" "انتهى المؤتمر الاقتصادى بنجاح والحمد لله.. وكلى أمل أن يكون هذا المؤتمر فاتحة خير على وطننا الحبيب".

وتابع وزير الخارجية "وقد حرصت قبل مغادرة شرم الشيخ على تفقد قاعة المؤتمرات بكاملها، استعدادًا لبدء ترتيبات القمة العربية التى تعقد فى الثامن والعشرين من الشهر الجارى بشرم الشيخ.. دعواتكم لأن تكون القمة ناجحة ومثمرة على غرار المؤتمر الاقتصادى".