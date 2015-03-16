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بالصور.. رجال المفرقعات يفككون عبوة هيكلية بميدان الممر فى الإسماعيلية

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تمكن رجال الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية صباح اليوم، من تفكيك عبوة هيكلية وضعها إرهابيون بميدان الممر بالإسماعيلية باستخدام مدفعى تشتيت العبوات وطلقات متنوعة "مياه، صلج".

كان اللواء منتصر أبو زيد، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من نائبة بالعثور على أجسام غريبة تم وضعها على جانبى إشارة رضا فى مدخل النفق بميدان الممر بالإسماعيلية، وبالفحص المبدئى بعنصر الكشف تبين إيجابية الإشارة إلى أحدهما، وعليه تم اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لموقع البلاغ بحضور اللواء حسن الزينى مدير إدارة الحماية المدنية، وبمعرفة الملازم أول عِوَض الشاذلى، والملازم أحمد الضوى، ومفتشى قسم المفرقعات والنجدة وقوات الأمن.

عقب فرض الكردون الأمنى واستخدام أجهزة الكشف والتأمين وتشتيت العبوات تبين أن الأجسام الغريبة عبارة عن عبوات متكاملة التكوين، وهى عبارة عن ماسورة رئيسية قطرها ٤ بوصات من مادة البلاستيك المقوى ملفوفة حولها ٤ مواسير قطر الماسورة الواحدة نصف بوصة وبداخلها مواد غير معلوم طبيعتها ومحكمة الغلق بورق الألمونيوم وموصولة بأسلاك كهربائية وبطاريات متنوعة الأحجام ودوائر إلكترونية والمكونات كافة ملتصقة بالشريط اللاصق.

تم التأمين عقب التشتيت باستخدام مدفعى تشتيت العبوات وباستخدام طلقات متنوعة "مياه، صلج" وعمل التقرير اللازم وتسليمه لقسم ثانى الإسماعيلية وبرفقته المكونات لعمل المحضر اللازم وإرسال المكونات للمعمل الجنائى للفحص.

العبوة وقت العثور عليها- 2015-02 - اليوم السابع
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العبوة وقت العثور عليها


>العبوة الهيكلية بجوار محل كهرباء- 2015-02 - اليوم السابع
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العبوة الهيكلية بجوار محل كهرباء


>العبوة بعد تفكيكها- 2015-02 - اليوم السابع
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العبوة بعد تفكيكها


>العبوة داخل قسم ثانى بعد تفكيكها- 2015-02 - اليوم السابع
>

العبوة داخل قسم ثانى بعد تفكيكها


>العبوة قبل تفكيكها- 2015-02 - اليوم السابع
>

العبوة قبل تفكيكها

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