ننشر اعترافات الطالب المتهم بقتل رفيق شقيقته على كورنيش النيل بأسوان

أمرت نيابة أسوان بمعرفة "فتحى التلبانى" وكيل النائب العام، وإشراف "أحمد قناوى" مدير نيابة قسم أسوان، بتجديد حبس طالب 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل طالب آخر شاهده برفقة أخته على كورنيش النيل بمدينة أسوان.

وحصلت "اليوم السابع" على اعترافات تفاصيل الواقعة والتى يرويها "يوسف.م.ع" 19 سنة، طالب بمعهد سياحة وفنادق، ومقيم مدينة أسوان، والذى قال "فوجئت أثناء مرورى بطريق كورنيش النيل برفقة 4 من أصدقائى، بتواجد شقيقتى "ا.م.ع" 21 سنة، برفقة شاب يدعى "حسام.ك.ع" فى المنطقة المواجهة لسور نادى أسوان الرياضى، فلم أتمالك أعصابى من دهشة الموقف، خاصة أن الموقف تسبب فى إحراجى مع أصدقائى الذين صدموا من هول المفاجأة، فأخذت هذا الشاب الذى بدأ يهمهم بالكلام ونشبت بيننا مشادة وتطورت إلى مشاجرة، سحبت على أثرها مطواة "قرن غزال" كانت برفقتى وسددت لهذا الطالب طعنة واحدة فى منطقة البطن، وسقط على الأرض، وفررت هارباً، وتم نقله إلى المستشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

تلقى اللواء محمد مصطفى عبد العال، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد أسعد الذكير مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد وصول "حسام.ك.ع" 22 سنة، طالب بكلية الدراسات الإسلامية، ومقيم مركز نجع حمادى محافظة قنا، إلى مستشفى أسوان الجامعى، بعد إصابته بطعنة نافذة فى البطن، أودت بحياته بمجرد وصوله المستشفى.

من جانبه، كلف العميد خالد الشاذلى، رئيس مباحث مديرية أمن أسوان، بتشكيل فريق بحث لمعرفة ملابسات الواقعة والوصول إلى مرتكب الجريمة، وذلك من خلال مناقشة الفتاة التى كانت برفقة المجنى عليه على طريق الكورنيش.

وتوصلت التحريات، إلى أن مرتكب الواقعة هو شقيق الفتاة "يوسف.م.ع" 19 سنة، طالب بمعهد سياحة وفنادق، ومقيم مدينة أسوان، وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، تمكن الرائد أحمد خلف الله رئيس مباحث قسم أول أسوان، والنقيب محمود الباجا معاون المباحث، من ضبط المتهم الهارب، والسلاح المستخدم فى الجريمة.

وتحرر المحضر رقم المحضر 87/2427 جنايات قسم أول أسوان لسنة 2015، وباشرت النيابة التحقيق بإشراف بهاء الوكيل المحامى العام لنيابات أسوان.