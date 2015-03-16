ضبط 56 هاربا من تنفيذ أحكام و54 حالة اشتباه فى حملة بسيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، اليوم، عن نجاحها فى ضبط عدد من المطلوبين أمنيا والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية فى حملة أمنية.

وقالت المديرية، فى بيان أمنى لها، إنها تمكنت من ضبط عدد (56) محكوما عليهم بينهم، "ن م م"، والمطلوب للتنفيذ عليه فى القضية رقم 9 لسنة 2012 جنايات قسم شرطة ثان العريش (حيازة سلاح ومقاومة سلطات) حصر رقم 35، لسنة 2015، والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد بجلسة 4/3/2015.

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن (صدر حيطان، النسيلة، التمد، النقب) بالمنطقة الجنوبية من فحص عدد (54) حالة اشتباه من خلال فحص السيارات المارة، فحص عدد (82) شاليه بمنطقة ساحل البحر دائرة قسم شرطة ثان العريش، تحرير عدد (1) قضية عدم إخطار.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول العريش والقوة المرافقة من ضبط المدعو "ب ز ع "، حال قيادته سيارة وبحوزته (5) كراتين سجائر بإجمالى 250 خرطوشة مهربة جمركياً ومبلغ مالى 75 ألف جنيه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 53 أحوال قسم شرطة أول العريش فى 15/3/2015، وجارى العرض على النيابه العامة.

فى مجال ضبط قضايا المرافق، تم تحرير عدد (38) مخالفة إزالة إدارية فورية، (3) محاضر إشغال طريق، (3) محاضر بائع متجول.

وتم فحص 33 سائق (تحليل عشوائى) أسفرت عن ضبط (8) حالات إيجابية لتعاطيها المواد المخدرة وتم التحفظ على هذه العينات مع الكشف الاستدلالى بمعرفة مندوب مديرية الصحة لإرسالها بمعرفتهم للمعامل المركزية بوزارة الصحة، وضبط (250) مخالفة مرورية.

كما تم ضبط (30) حالة اشتباه، وضبط "ر. ا. ن"، سورى الجنسية، و"أس.س"، للاشتباه بهم.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان العريش والقوة المرافقة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط كل من:

>"ام ن"، "خ ا ا "، وبحوزتهما عدد (10) قطع من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 200 جرام، وكذا كمية من جوهر الهيروين المخدر تزن حوالى 2 جرام وعدد (14) قرصا من عقار الترامادول المخدر ومبلغ مالى 1150 جنيها وعدد (2) هاتف محمول ومقص معدنى.

بمواجهتها بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات عملية البيع والهاتفان للاتصال بعملائهما والمقص لتجهيز المواد المخدرة بالكشف عنهما تبين أن الأول مطلوب للتنفيذ عليه فى قضايا، تحرر عن ذلك المحضر رقم 932 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة ثان العريش، وجارى العرض على النيابة العامة.

وضبط "ن م م"، وبحوزته سيجارة بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر مخلوط بالتبغ، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، بالكشف عليه تبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه فى القضية رقم 9 لسنة 2012 جنايات قسم شرطة ثان العريش (حيازة سلاح ومقاومة سلطات) حصر رقم 35 لسنة 2015 والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد بجلسة 4/3/2015.

والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 820 لسنة 2013 إدارى قسم شرطة ثالث العريش (اقتحام كنيسة مارى جرجس وإحراق محتوياتها)، تحرر عن ذلك المحضر رقم 934 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة ثان العريش، وجارى العرض على النيابة العامة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان العريش والقوة المرافقة من ضبط "ع م س"، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3920 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة ثان العريش (مخدرات)، وجارى العرض على النيابة العامة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان العريش والقوة المرافقة من ضبط "ه م م"، وبحوزته سلاح أبيض (مطواة)، تحرر عن ذلك المحضر رقم 938 لسنة 2015 جنح قسم شرطة ثان العريش، وجارى العرض على النيابة العامة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول العريش والقوة المرافقة من ضبط "م ص م"، وبحوزته سلاح أبيض (مطواة)، تحرر عن ذلك المحضر رقم 351 لسنة 2015 جنح قسم شرطة أول العريش، وجارى العرض على النيابة العامة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث العريش والقوة المرافقة من ضبط كل من "ح م ع"، (فلسطينى الجنسية)، وبحوزته هاتف محمول ماركة نوكيا والمبلغ بسرقته فى المحضر رقم 354 لسنة 2015 جنح قسم شرطة ثالث العريش عن بلاغ "أ ر"، وجارى العرض على النيابة العامة، "س اح"، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 957 لسنة 2014 جنح قسم شرطة ثالث العريش (شروع فى خطف أنثى)، ومطلوب للتنفيذ عليه فى القضية رقم 759 لسنة 2013 جنح قسم شرطة ثالث العريش (ضرب) حصر رقم 340 لسنة 2014 حكم غيابى حبس 6 شهور وكفالة 100 جنيه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 15 أحوال قسم شرطة ثالث العريش فى 15/3/2015، وجارى العرض على النيابة العامة.