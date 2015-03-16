القبض على 9 من قيادات الإخوان لتحريضهم على العنف بالبحيرة

تمكن قبل قليل ضباط إدارة مباحث المرور بالبحيرة بإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة وبمشاركة أطباء من وزارة الصحة، من ضبط سائقين يتعاطيان المخدرات أثناء القيادة، وذلك خلال حملة مرورية بنزلة كوبرى إيتاى بدائرة مركز إيتاى البارود تم فحص عدد ( 16) من السائقين وأخذ عينات لبيان تعاطيهما مواد مخدرة من عدمه، ووردت النتائج بإيجابية العينات لعدد ( 4 ) منهم.>أسفرت الحملة التى قادها العميد هشام والى مدير مرور البحيرة وبمشاركة الرائد أمير السعدنى، وبمعاونة النقيب هاشم أبو غزالة وكيل المباحث بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث عن ضبط 4 سائقين لقيادتهم سياراتهم بالطريق المشار إليه دائرة مركز إيتاى البارود، حيث تم أخذ عينات بول منهم لفحصها لبيان تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه، وقد وردت النتائج بإيجابية العينة.>وجدير بالذكر، أنه قد اتخذت الإجراءات القانونية تجاه المذكورين، وأمر اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة بعرضهم على النيابة العامة .>كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 9 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية .

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مدير أمن البحيرة لضبط قيادات وكوادر الجماعة الإرهابية وأعوانهم المتهمين فى قضايا كثيرة، أبرزها حرق ديوان عام مبنى محافظة البحيرة وحرق مركز شرطة حوش عيسى والتحريض على العنف.

وكان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى، برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث بالاشتراك مع ضباط فرع الأمن الوطنى من ضبط كل من " أحمد عادل عبده عبده " عامل المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 366/2015 إدارى مركز رشيد " تحريض على التظاهر وأعمال عنف "، " شوقى سعد عبدالواحد إبراهيم " مدرس المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 380/2015 إدارى مركز أبو حمص " تحريض على التظاهر وأعمال عنف "، " حمدى محمد على فرج " صاحب محل ملابس، " أشرف غانم حسن السنهورى صاحب محل ملابس المطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 5748/2015 جنح مركز المحمودية " تحريض على التظاهر وأعمال عنف "، " أحمد محمد عبدالنبى رفاعى " مدرس بمدرسة الصناعة بالمحمودية، " شعبان عبدالدايم حميده محمود " مدرس المطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 1073/2015 جنح مركز المحمودية " التحريض على التظاهر وأعمال العنف " ،" عمر عيد عبدالفتاح محمد قطب " المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1203/2015 إدارى مركز الدلنجات " تحريض على التظاهر وأعمال عنف ".

وفى مجـــال المحكوم عليهم من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى تم ضـــبط " بسيونى عادل صالح أحمد برغوت " مأمور ضرائب والمطلوب ضبطه والتنفيذ علية فى القضية رقم 11815/2014 جنح مركز المحمودية " تجمهر " والمحكوم علية فيها غيابى حبس سنتان وكفالة 2000 جنية بجلسة 28/2/2015

>كما تم ضبط " السيد محمود محمد هنداوى " حداد والمطلوب ضبطه والتنفيذ علية فى القضية رقم 9899/2014 جنح مركز المحمودية والمحصورة برقم 2007/2015 " تجمهر " والمحكوم علية فيها غيابى حبس سنتان و والمصاريف بجلسة 28/2/2015 .