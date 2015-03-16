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بلاغ يتهم أمينى شرطة بتزوير عقود للاستيلاء على عقارات لمستثمر سعودى

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بلاغ يتهم أمينى شرطة بتزوير عقود للاستيلاء على عقارات لمستثمر سعودى بلاغ يتهم أمينى شرطة بتزوير عقود للاستيلاء على عقارات لمستثمر سعودى
تلقت النيابة العامة، بلاغاَ ضد أمينى شرطة، باستيفاء نيابة العمرانية، يتهمهما بتزوير عقود، للاستيلاء على عقارات مملوكة لمستثمر سعودى، بمحافظة الجيزة.

وذكر البلاغ المقيد برقم 4566 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أن أحد المستثمرين السعوديين ويدعى "هادى بن حسن بن شرفى"، وهو مالك لعدة عقارات داخل الأراضى المصرية، بموجب عقود مسجلة، إلا أنه فوجئ أثناء تواجده بالسعودية محل إقامته بقيام صهره ويدعى " محمد.س.أ "، نتيجة خلافات أسريه بينهم، بالاتفاق مع أمينى شرطة باستيفاء نيابة العمرانية، وهما كل من " هانى.خ " و " إبراهيم.م " بتزوير عدة عقود لبعض العقارات المملوكة له بمحافظة الجيزة، ونزع تمكينه من حيازته وملكيته، نظراَ لأنه غير ثابت الإقامة بالأراضى المصرية.

تضمن البلاغ أن المشكو فى حقهم، تمكنوا عن طريق استغلال نفوذهم وسلطتهم من الاستيلاء على حيازة ومنفعة وريع العقارات المملوكة للمستثمر السعودى والتى تقدر بمبلغ 200,00 " مائتى الف جنيه " شهرياَ .

وطالب مقدم البلاغ النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو فى حقهم، وفتح تحقيق موسع فى اتهامهم بتزوير عقود، للإستيلاء على العقارات الواردة بالبلاغ.

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مصر 365