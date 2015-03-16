"مستثمرى العاشر": المنطقة الصناعية نقطة ارتكاز لمشروعات قناة السويس

أكد المهندس أبو العلا أبو النجا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن طرح إنشاء ميناء جاف بمنطقة العاشر من رمضان خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، سيحقق نقلة نوعية فى حركة الاستثمار بالمنطقة الصناعية والمناطق المحيطة بها على السواء، نظرا لقربها من عدة مناطق صناعية أخرى مثل العبور والصالحية الجديدة.

وأوضح أبو النجا، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان تعتبر نقطة ارتكاز لمشروعات تنمية محور قناة السويس بحكم موقعها المميز، كما أنها نقطة ارتكاز بالنسبة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت وزارة النقل أعلنت تقديمها مقترح فى قمة شرم الشيخ لإنشاء ميناء جاف بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، وذلك لربطها بالمشروعات التى سيشهدها مخطط تنمية محور قناة السويس.