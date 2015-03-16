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ضبط سلاح “أر بي جي” وعدد من الكبسولات والدانات في “دار السلام” بسوهاج‎

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المضبوطات

المضبوطات

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج اليوم الإثنين من ضبط سلاح أر بي جي وعدد من الكبسولات والدانات بالمنطقة الصحراوية بناحية صديق المنشاوي – دائرة مركز دار السلام.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بالتنسيق وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطني بسوهاج حال مرورهم بالمنطقة الصحراوية بناحية صديق المنشاوي – دائرة المركز من ضبط سلاح ار بي جي مكتمل الأجزاء عيار 40 مم يحمل رقم 67 – 46، و عدد “7″ كبسولة أسطوانية الشكل [ قاذف ]، وعدد “7″ دانه أسطوانية الشكل [ بادئ ] يستخدم فـي السلاح ” المشار إليه “.

ورجحت الجهات الأمنية أن تكون تلك المضبوطات قد تخلي عنها أحد أطراف الخصومات الثأرية خشية ضبطه بحوزتهم نظراً لتكثيف التواجد الأمني والإستهدافات المتكرره فـي الآونة الأخيرة لفرض السيطرة الأمنية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وتحديد وضبط مالك تلك المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1050 إداري مركز دار السلام لسنة 2015، وبالعرض علي النيابة العامة قررت تكليف أحد المختصين بالدفاع المدني لفحص الدانات والكبسولات المضبوطه لتأمينها وإبطال مفعولها وإتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة علي أن تعرض علي النيابة علي وجه السرعة.

المضبوطات

المضبوطات

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