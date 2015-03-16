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المنسق العام للهيئة الوطنية السورية يزور القاهرة لمتابعة مؤتمر توحيد المعارضة

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المنسق العام للهيئة الوطنية السورية يزور القاهرة لمتابعة مؤتمر توحيد المعارضة المنسق العام للهيئة الوطنية السورية يزور القاهرة لمتابعة مؤتمر توحيد المعارضة

حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية في سوريا

قام حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية السورية بزيارة إلى القاهرة اليوم الإثنين، حيث التقى مع مسؤولي وزارة الخارجية المصرية لتناول تطورات الأوضاع في سوريا.

تطرقت اللقاءات لعملية الإعداد الجارية لمؤتمر القوى الوطنية السورية الموسع المقرر عقده في القاهرة في الربيع من هذا العام، والذي يستهدف توحيد رؤى ومواقف القوى الوطنية السورية المعارضة في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية تحقن دماء الشعب السوري.

وأشاد عبد العظيم في هذا الصدد بالدور الإيجابي والضروري الذي تقوم به لتوحيد المعارضة السورية مؤكداً أن القاهرة ستظل قلب العالم العربي والراعي لمسيرة التغيير والاستقرار فيه.

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