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83% من القراء يتوقعون نجاح الخارجية فى إحباط مخطط الإخوان للتحريض ضد مصر

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83% من القراء يتوقعون نجاح الخارجية فى إحباط مخطط الإخوان للتحريض ضد مصر 83% من القراء يتوقعون نجاح الخارجية فى إحباط مخطط الإخوان للتحريض ضد مصر
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح الخارجية فى إحباط مخطط الإخوان للتحريض ضد بالخارج"، توقع غالبية القراء نجاح وزارة الخارجية فى إحباط مخطط جماعة الإخوان الإرهابية للتحريض ضد مصر خارجيا.

وتوقع 83% من القراء نجاح جهود الخارجية فى إحباط مخطط الإخوان للتحريض ضد مصر بالخارج، بينما استبعد 15% من القراء نجاح الخارجية فى إحباط مخطط الإخوان للتحريض ضد مصر خارجيا، بينما أعرب 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


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مصر 365

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