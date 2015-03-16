فى أولى جولاته.. وزير الزراعة يتفقد اليوم 3 مشروعات تنموية بالإسماعيلية

يجرى الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الاثنين، أولى جولاته التفقدية، للوقوف على أعمال استكمال مشروع قرية الأمل بمحافظة الإسماعيلية، ومشروع تطوير النظم الزراعية بالقنطرة شرق، ومبنى مشروع تطوير النظم الزراعية، ومحطة البحوث الزراعية.

كانت وزارة الزراعة قد انتهت من استكمال وتأهيل مشروع قرية الأمل امتداد شرق البحيرات التابعة إداريا لمحافظة الإسماعيلية الواقعة شرق قناة السويس، من أعمال الحفر والتسوية، وتأهيل 3500 فدان بالمشروع، وعمل البنية الأساسية لتوزيعها على شباب الخريجين ضمن مشروع المليون فدان، وسيدار كأول شركة مساهمة لتملك الأراضى للشباب فى مصر بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء شركات مساهمة للشباب والفئات الاجتماعية ضمن المساحات التى سيتم تخصيصها لهم بالمشروع منعا لتفتيت الحيازات الزراعية، على أن يكون ذلك من خلال أسهم لكل شاب ضمن أراضى مشروع المليون فدان.

ويكون التصرف فى أراضى مشروع قرية الأمل وفقا لنظام إنتاجى وتسويقى متكامل، على أن تتاح للمساهمين فرص التوظيف والعمل وفق مؤهلاتهم وخبراتهم، وسيتم اختيار مواقع هذا النمط فى المناطق الأقرب للكتلة السكنية ويعطى أولوية للأهالى فى المناطق المحيطة من خلال إدارة تطبق تعليمات الحكومة ومخطط محصولى يساهم فى زيادة معدلات الإنتاج الزراعى من المحاصيل الاستراتيجية.