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هذه هي ابنة عمرو دياب البكر بعد غياب سنوات

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هذه هي ابنة عمرو دياب البكر بعد غياب سنوات هذه هي ابنة عمرو دياب البكر بعد غياب سنوات

الأحد 15-03-2015 23:24

انتشرت صورة لابنة البكر نور مع والدها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وقت طويل على إختفائها عن وسائل الإعلام وعدم ظهورها في أي صورة.

وشكلت الصورة صدمة لدى بعض روّاد مواقع التواصل الإجتماعية بسبب التغيّر الكبير في ملامح نور، بانتقالها من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب، كما أثارت قصَة شعر نور القصيرة والغريبة الجدل عند البعض الآخر.

يشار إلى أن نور تعيش خارج ، وهي من زوجة عمرو السابقة رضا، التي انفصل عنها في العام 1992.

 

 

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