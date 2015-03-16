هذه هي ابنة عمرو دياب البكر بعد غياب سنوات

انتشرت صورة لابنة عمرو دياب البكر نور مع والدها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وقت طويل على إختفائها عن وسائل الإعلام وعدم ظهورها في أي صورة.

وشكلت الصورة صدمة لدى بعض روّاد مواقع التواصل الإجتماعية بسبب التغيّر الكبير في ملامح نور، بانتقالها من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب، كما أثارت قصَة شعر نور القصيرة والغريبة الجدل عند البعض الآخر.

يشار إلى أن نور تعيش خارج مصر، وهي من زوجة عمرو السابقة شيرين رضا، التي انفصل عنها في العام 1992.

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