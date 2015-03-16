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هل تتزوج مايلي سايرس قريباً؟

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الأحد 15-03-2015 19:58

كشفت مصادر صحفية أن النجمين العالميين Miley Cyrus و Patrick Schwarzenegger ينويان الزواج خلال الفترة القليلة المقبلة.

وذكر أحد المقربين من الطرفين أن علاقتهما بدأت تأخذ منحىً رسمياً، على عكس الأقاويل التي قالت إن Schwarzenegger يقضي مع Cyrus أوقاته فقط من أجل التسلية وكسب الشهرة.

ومن جهتها، قالت Katherine شقيقة Patrick الكبرى، إنها تشجع زواجهما وتؤيده، لأن الأخير يعيش الفرح الحقيقي منذ أن إلتقى بـ Cyrus.

أما النجم العالمي Arnold Schwarzenegger ، فأكد أنه وزوجته غير راضيين عن مواعدة ابنهما لنجمة الغناء الشهيرة Miley Cyrus، لأن أساليبها جامحة وجريئة.

يشار إلى أن Miley التي خرجت من إطار براءة أفلام ومسلسلات ديزني، إعترفت مؤخراً بأن والدها المغني Billy Ray Cyrus يشجعها على التعرّي والقيام بالإيحاءات الجنسية على المسرح وأمام الملايين، لأن كل هذه الأمور برأيه دليل على انفتاح الشخص وحريته المطلقة.

 

 

 

 

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