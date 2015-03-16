نجوى كرم: "تنقّل يا غزالي كانت تحية لسميرة توفيق"

بعد كلام الفنانة الكبيرة سميرة توفيق خلال المقابلة التلفزيونة الأخيرة التي ظهرت فيها بعد 12 عاماً على غيابها، حيث عبّرت عن إنزعاجها من بعض الفنانين الذين غنوا أغانيها من دون استئذانها، نشرت الفنانة نجوى كرم تغريدة ردّت فيها على كلام توفيق، بمأنها سبق وغنت أغنية "تنقّل يا غزالي" وهي واحدة من أغاني توفيق.

فأوضحت نجوى أن فكرة غناء أغنية "تنقّل يا غزالي" كانت كتحية للفنانة الكبيرة، معبّرةً عن حبها لتوفيق فغرّدت: "التحية بتلبق للكبار وأغنية (تنقّل يا غزالي - من ٥ سنين عالتلفزيون) كانت تحية لكبيرة من كبارنا. المقصود منها : منحبك".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي