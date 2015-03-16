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نجوى كرم: "تنقّل يا غزالي كانت تحية لسميرة توفيق"

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نجوى كرم: "تنقّل يا غزالي كانت تحية لسميرة توفيق" نجوى كرم: "تنقّل يا غزالي كانت تحية لسميرة توفيق"

الإثنين 16-03-2015 02:02

بعد كلام الفنانة الكبيرة سميرة توفيق خلال المقابلة التلفزيونة الأخيرة التي ظهرت فيها بعد 12 عاماً على غيابها، حيث عبّرت عن إنزعاجها من بعض الفنانين الذين غنوا أغانيها من دون استئذانها، نشرت الفنانة نجوى كرم تغريدة ردّت فيها على كلام توفيق، بمأنها سبق وغنت أغنية "تنقّل يا غزالي" وهي واحدة من أغاني توفيق.

فأوضحت نجوى أن فكرة غناء أغنية "تنقّل يا غزالي" كانت كتحية للفنانة الكبيرة، معبّرةً عن حبها لتوفيق فغرّدت: "التحية بتلبق للكبار وأغنية (تنقّل يا غزالي - من ٥ سنين عالتلفزيون) كانت تحية لكبيرة من كبارنا. المقصود منها : منحبك".

 

 

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