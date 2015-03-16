شركة أسيك: مشروعات جديدة للثروة السمكية والحيوانية للشباب بالصعيد

كشف الدكتور سمير الدعوشى، العضو المنتدب لشركة أيسك سمير الدعوشى لخدمات الطاقة والبترول، أنه توصل لاتفاق مبدئى مع أصحاب ورؤساء مجالس إدارات ٢٣ شركة عربية وأجنبية، لإنشاء مشروعات داعمة للشباب والتركيز على محافظات الصعيد.

وأضاف سمير الدعوشى، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه سيبدأ أولى مشروعاته بإنشاء أول محطة للثروة السمكية تدار بأحدث وأرقى تكنولوجيا الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن هذا النموذج الأول تكلفته الاستثمارية تبلغ ٥ مليون جنيه، ويبلغ إجمالى الإنتاج من هذا النموذج حوالى ٣ طن كل ثلاثة شهور وهى مدة الدورة الإنتاجية لهذا المشروع.