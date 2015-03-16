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وزير خارجية ليبيا ونظيره الإيطالى يبحثان تطورات الأوضاع فى طربلس

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وزير خارجية ليبيا ونظيره الإيطالى يبحثان تطورات الأوضاع فى طربلس وزير خارجية ليبيا ونظيره الإيطالى يبحثان تطورات الأوضاع فى طربلس
بحث وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى، مع نظيره الإيطالى باولو جينتيلونى، مساء الأحد، تطورات الأوضاع فى ليبيا، وسبل دعم علاقات التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات.

وقال مصدر بالمكتب الإعلامى بوزارة الخارجية الليبية فى تصريح، الليلة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط،"إن الدايرى ناقش مع نظيره الإيطالي، فى العاصمة الإيطالية روما، تطورات الأوضاع فى ليبيا والحوار الوطنى والذى تعقد جلساته بالمملكة المغربية وسبل دعمه من أجل عودة الاستقرار للبلاد".

وأضاف أن الدايرى أبدى ارتياحه بالاهتمام المتزايد الذى تولى بعض الدول الأوروبية بشأن الدور الذى تقوم به ليبيا فى حربها على الإرهاب، مؤكدًا على أهمية الاجتماع المزمع عقده فى إيطاليا يوم الأربعاء المقبل والذى يجمع وإيطاليا والجزائر.
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