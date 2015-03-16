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"داعش" تحتجز أهالى الفلوجة كدروع بشرية تحسبا لهجوم محتمل للجيش العراقى

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"داعش" تحتجز أهالى الفلوجة كدروع بشرية تحسبا لهجوم محتمل للجيش العراقى "داعش" تحتجز أهالى الفلوجة كدروع بشرية تحسبا لهجوم محتمل للجيش العراقى
أفاد ضابط كبير فى الجيش العراقى اليوم الاثنين أن تنظيم داعش منع الاف العوائل من اهالى قضاء الفلوجة من الخروج وحجزهم كدروع بشرية تحسبا لهجوم محتمل من القوات العراقية لاقتحام قضاء الفلوجة 60 كيلومترا غربى بغداد.

وقال المقدم الركن ناصر عبد الحميد من قيادة عمليات الانبار العسكرية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إن الاف من أهالى مدينة الفلوجة يحاولون الخروج من المدينة نتيجة الممارسات التعسفية والانتهاكات التى يتبعها التنظيم المتطرف ضدهم وان التنظيم يقوم بقتل وتعذيب اى شخص من الأهالى بمجرد الشك بأنه على علاقة مع قوات الجيش والشرطة المحلية".

وأضاف "ان التنظيم المتطرف قام بمنع تلك العوائل من الخروج من المدينة وتركها الا بموافقة المحكمة الشرعية وقادة التنظيم الذين يشرفون ويديرون الفلوجة" بهدف جعل تلك العوائل دروعا بشرية فى حال شن الجيش عملية عسكرية لتحرير الفلوجة.

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مصر 365