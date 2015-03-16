أخصائى: اختيار جراحة غير مناسبة لإنقاص الوزن يؤدى لإعادتها

أسباب إعادة جراحة إنقاص الوزن مرة أخرى:

قد يراود الكثير من الأشخاص الذين خضعوا لجراحة للسمنة أو من يريدون إجراءها عدة تساؤلات، مثل إمكانية الخضوع لجراحة ثانية للسمنة فى حالة اكتساب الوزن مرة أخرى، وهل يمكن أن تفشل جراحة السمنة فى تأدية الغرض وإنقاص الوزن، وأخيرا هل يمكن أن يعيد المريض الوضع الأول قبل الجراحة؟.>يقول الدكتور شريف نبيل أخصائى الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة، إنه من الممكن أن تتم إعادة الجراحة مرة أخرى أو إدخال تعديل عليها، وذلك فى حالة إذا فشلت العملية الأولى أو لم تأت بالنتائج المطلوبة، لافتا أن السبب الأساسى لإجراء العملية مرة أخرى هو اختيار جراحة غير مناسبة للمريض.

وتابع "من يسرفون فى تناول السكريات لا تصلح لهم جراحات التدبيس وحزام المعدة، والأفضل هى جراحة تحويل المسار، فإذا تم إجراء جراحة التدبيس لأحد المرضى وأسرف فى تناول الحلويات فسيبدأ وزنه فى الازدياد، وهنا يمكن إجراء جراحة تحويل مسار له للوصول للنتيجة المرجوة.

يضيف د. شريف نبيل أن المعدة فى الاتساع مع جراحة تدبيس المعدة، ولذلك يزيد وزن المريض وهنا يمكن إجراء جراحة تصحيحية مثل تحويل المسار، وفى أحيان أخرى يمكن أن تفشل جراحة التدبيس وتعود المعدة لشكلها الأول، وهنا يمكن عمل جراحة تكميم المعدة أو تحويل للمسار أيضا حسب رؤية الطبيب.

فشل العملية الجراحية تتطلب إعادتها مرة أخرى:

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>أما المريض الذى يجرى جراحة وضع حزام المعدة ولا يصل معه للوزن المثالى، فالحل الأمثل هو رفع الحزام بعمليه جراحية ثم إجراء جراحة تكميم للمعدة أو تحويل مسار حسب رؤية الطبيب، موضحا أنه يمكن إجراء جراحة أخرى إذا لم تنجح الجراحة الأولى، وعادة ما تكون الجراحة الثانية هى تكميم المعدة أو تحويل المسار، ونادرا ما تفشل أى من هاتين العمليتين، لذلك من الأفضل اختيار إحداهما للمريض فى البداية، ولكن بعد دراسة حالته جيدا حتى يصل إلى النتيجة التى يتمناها.