اليوم.. نظر دعوى تعويض بمليون جنيه ضد المطربة أنغام

تنظر الدائرة الثانية مدنية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، دعوى تعويض بمليون جنيه مقامة من شركة إنتاج فنى ضد المطربة أنغام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أبو إسماعيل، وعضوية المستشارين شريف الماحى وأحمد محمد، وأمانة سر وليد عبد الغنى.

وقالت عريضة الدعوى التى تحمل رقم 1138 لسنة 2012، إن المطربة أنغام باعت وتنازلت عن الأغانى محل التداعى لصالح إحدى شركات التوزيع، وإن شركة التوزيع باعت للشركة المدعية الأغانى محل التداعى فأصبحت شركة الإنتاج صاحبة الحق الحصرى لاستغلال هذه المصنفات.

وأضافت عريضة الدعوى، أن المطربة أنغام استغلت ألحان بعض المصنفات الفنية منها "سيدى وصالك، وليه سبتها" وغنائها فى مهرجان موازين بالمغرب دون إذن من الشركة المدعية صاحبة الحق الحصرى للمصنفات، وهو ما يعد مخالفا لأحكام القانون 82 لسنة 2002 بشأن حقوق الملكية الفكرية.

وأشارت عريضة الدعوى إلى أن استغلال المصنفات دون الحصول على إذن من صاحب حق الاستغلال يعد منافسة غير مشروعة لصاحب الحق، حسب ما جاء بالدعوى.